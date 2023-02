Kraje łagodzą stanowisko wobec MKOl. "Lepiej niech walczą na igrzyskach"

Urmas Sõõrumaa w estońskiej telewizji ETV stwierdził, że "bojkoty nigdy tak naprawdę do niczego sensownego nie doprowadziły". Jego zdaniem, nikomu nigdy nie udało się osiągnąć celu poprzez bojkot. Stąd chociaż Estonia krytykuje decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, by dopuścić do startu sportowców rosyjskich i białoruskich, to jednak poszuka innych możliwości nacisku na komitet niż bojkot.