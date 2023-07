Kompletny zwrot sytuacji w sprawie igrzysk. I to wbrew referendum

Jeszcze nie tak dawno Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie miał nikogo, kto podjąłby się chęci organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2030 roku. Doszło do tego, że Stany Zjednoczone mediowały w rozmowach ze Szwecją, aby podjął się tego Sztokholm. Tymczasem teraz chętni na igrzyska w 2030 roku są już także Francuzi i - co jest wielką sensacją - Szwajcaria. A sensacja to dlatego, że jest to wbrew woli społeczeństwa.