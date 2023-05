Kolejny kłopot z igrzyskami. "To zrujnuje przygotowania sportowców"

10 czerwca ma się odbyć w Brisbane strajk mieszkańców i grup społecznych spowodowany "drastycznym wzrostem liczby lotów do miasta planowanym od teraz do chwil rozpoczęcia igrzysk w australijskim mieście w 2032 roku". Strajk obejmie też samo lotnisko. Obsługuje ono obecnie 600 lotów dziennie, ale do czasu igrzysk liczba ta wzrośnie do 850 dziennie. Australia chce wydać na modernizację obiektów z przeznaczeniem na igrzyska olimpijskie ponad 5 miliardów dolarów australijskich.