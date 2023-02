Bojkotem zagroziły dotąd Ukraina, a także Łotwa i Estonia. W odpowiedzi MKOl wysunął swoje groźby sankcji wobec tych krajów, które złamią Kartę Olimpijską , a zdaniem komitetu złamaniem jej jest właśnie nieprzystąpienie do igrzysk. Jakie to mogą być sankcje? Nie wiadomo, ale trzeba się liczyć z usunięciem bojkotujących z kolejnych imprez.

Protest przeciwko decyzji MKOl się poszerza

Dopóki jednak protestowały jedynie Ukraina i wspierające ją kraje Europy Środkowej (Polska, Łotwa, Estonia, Czechy), komitet mógł to lekceważyć i grozić. Protest jednak się poszerza. Dołączyły do niego kraje skandynawskie i to w komplecie. Komitety olimpijskie Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii i Islandii wystosowały wspólne stanowisko, w którym oświadczają, że nie chcą Rosji i Białorusi na igrzyskach olimpijskich w związku z ich udziałem w morderczej i krwawej wojnie w Ukrainie.