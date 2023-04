Kłopoty z igrzyskami. Decyzja nie spodoba się MKOl

Starania Sapporo o zorganizowanie zimowych igrzysk olimpijskich napotykają wiele trudności. Po pierwsze, Japonia nie jest do końca zadowolona z letnich igrzysk w Tokio, które z powodu pandemii zostały przeniesione z 2020 roku na 2021. Duże koszty, niskie wpływy, kłopoty organizacyjne to nie wszystko. Wokół igrzysk wybuchł tez skandal korupcyjny. To potęguje niechęć Japończyków do ubiegania się o kolejne igrzyska w tak krótkim czasie.