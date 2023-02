Kliczko uderza w szefa MKOl! "On nie rozumie wojny... albo gra z Rosją"

Pod koniec stycznia przewodniczący MKOl Thomas Bach oznajmił, że sportowcy z Rosji i Białorusi powinni wystartować w najbliższych igrzyskach olimpijskich pod neutralną flagą. Argumentował, że skoro udało się to w tegorocznym Australian Open, uda się także w 2024 roku w Paryżu .

W odpowiedzi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydowanym tonem wezwał do bojkotu sportowej imprezy czterolecia , jeśli zamysł władz światowego sportu doczeka się realizacji.

W poniedziałkowym wywiadzie dla AFP do sprawy odniósł się Witalij Kliczko , były mistrz świata w boksie zawodowym, obecnie burmistrz Kijowa .

Witalij Kliczko: Sportowcy z Rosji i Białorusi powinni publicznie potępić wojnę, ale się boją

Zwrócił się do rosyjskich zawodników i zawodniczek, by zaapelowali do władz swojego kraju o zaprzestanie bezsensownej wojny.