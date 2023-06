Paryż 2024 zakazuje alkoholu, ale VIP mogą się napić

To może nie spodobać się kibicom, którzy np. mogą mieć ochotę na piwo w czasie gorącego lata . A igrzyska paryskie ruszają 26 lipca 2024 roku i potrwają do 11 sierpnia. Jest wielce prawdopodobne, że będzie wtedy upalnie. Deklaracja organizatorów jest jednak jasna.

Zabrania tego chociażby prawo francuskie i tzw. ustawa Evin z 1991 roku o zakazie sprzedaży, dystrybucji i wprowadzania napojów alkoholowych do obiektów sportowych i obiektów aktywności fizycznej. Francuzi wykazują jednak hipokryzję przepisów właśnie z uwagi na wyjątki robione dla VIP. Francuska minister zdrowia Agnès Buzyn wnioskowała o objęcie zakazem także osób w lożach VIP, ale jej pomysł został storpedowany. Co więcej, organizatorzy tegorocznego Pucharu Świata w rugby, który 8 września tego roku rusza we Francji, wynegocjowali zwolnienie spod przepisów ustawy prohibicyjnej. To wpływ głównego sponsora Pucharu Świata, jakim jest japońska marka piwna Asahi.