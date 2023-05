Jednoznaczne stanowisko G7 w sprawie Rosji. Zaskakujący ruch MKOl

Przywódcy grupy państw G7 odnieśli się do możliwości startów zawodników z Rosji i Białorusi na międzynarodowych zawodach. We wspólnym oświadczeniu po spotkaniu w japońskiej Hiroszimie zapewnili, że zawodnicy z tych krajów "w żaden sposób nie będą występowali jako przedstawiciele swoich państw". Do tego oświadczenia odniósł się również przewodniczący MKOl Thomas Bach, choć akurat jego głos może nieco zaskakiwać.