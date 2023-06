Histeria w Rosji. Kolejny atak na MKOl, zaczynają szukać haków

W rosyjskim sporcie, po decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, nastąpił rozłam. Część nawołuje do bojkotu międzynarodowych startów, inni nie chcą do tego dopuścić. Tamtejsze media sugerują, że w środowisku zapanowała histeria i zaczynają się dusić we własnym sosie. Stąd coraz większe zdenerwowanie i wściekłe ataki na MKOl i Thomasa Bacha. Rosjanie szukają różnych haków, by storpedować jego rekomendacje dot. neutralnego statusu.