Gigantyczny skandal na mistrzostwach świata. Kuriozalne sceny, protest Rosjanki

Do ogromnego skandalu doszło podczas szermierczych mistrzostw świata w Mediolanie. Po przełomowej, z punktu widzenia Ukrainy, decyzji tamtejszego ministerstwa sportu dotyczącego zakończenia bojkotu imprez, na których startują Rosjanie, mistrzyni olimpijska Olha Charłan stanęła do pojedynku z Rosjanką Anną Smirnową. Ukrainka nie podała ręki rywalce, co doprowadziło do kuriozalnych scen na planszy i przerwania zawodów!