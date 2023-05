"Furia olimpijska" - w taki sposób norweski Dagbaldet podsumowuje wszystko, co teraz dzieje się w Rosji po stanowisku Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ten zarekomendował dopuszczenie Rosjan i Białorusinów do rywalizacji na sportowych arenach świata, ale pod pewnymi warunkami. Nie mogliby oni m.in. występować pod narodową flagą i odsłuchać państwowego hymnu. Poza tym nie ma zgody na udział zawodników i zawodniczek, którzy mają powiązania z rosyjskimi służbami lub wojną w Ukrainie.

Takie postawienie sprawy nie spodobało się Moskwie. "Nie wiadomo jeszcze, czy przyjmiemy propozycję, o której mówi Bach [prezes MKOl-u - przyp. red.]. Co to za resztki z mistrzowskiego stołu? Muszą przede wszystkim podać powód, dla którego nasi sportowcy wystąpią bez flagi i hymnu" - denerwowała się była łyżwiarka figurowa Irina Rodnina w Championcie. Wtórowała jej prezes Rosyjskiej Federacji Narciarstwa Biegowego , Jelena Wialbe.

Jestem za tym, żeby każdy sam decydował. Ale jednocześnie jestem głęboko przekonana, że 99,99 procent rosyjskich sportowców, w odpowiedzi na wymóg wypełnienia oświadczenia o odmowie i startowania bez flagi i hymnu, odpowie 'nie'. [W przeciwnym razie] dla mnie ten ktoś będzie zdrajcą i nie otrzyma żadnej pomocy ~ - groziła.

W tym kontekście Norwegowie cytują wypowiedź Władimira Putina, który miał "wydać jasne wezwanie".

MKOl stara się dopuścić Rosjan i Białorusinów do rywalizacji w sporcie. Ale Putinowi jeszcze mało

Dagbladet, powołując się na agencję TASS, opisuje, że prezydent Federacji Rosyjskiej "skarży się na traktowanie" jego kraju. "Ci, którzy rządzą sportem międzynarodowym, lekceważą zasady olimpijskie, a tym samym niszczą ducha olimpijskiego" - miał powiedzieć. Na tym nie koniec.

"Największym problemem sportu jest to, że stał się tak komercyjny. Oznacza to, że staje się zarówno skorumpowany, jak i zależny od polityków. Sport, podobnie jak reszta współczesnego świata, ulegnie zmianie. To będzie pozytywna zmiana" - stwierdził.

Brzmi jak hipokryzja, bo przy okazji... niejako obnażył swoje manipulacje. Wszak on, jako polityk, wykorzystuje sport do szerzenia własnej propagandy.

Tymczasem Thomas Bach, najwyraźniej niezniechęcony tego typu deklaracjami z Kremla, wciąż prowadzi walkę o uchylenie drzwi Rosjanom i Białorusinom. "Czynimy wszelkie starania, by wypełnić misję krzewienia ruchu olimpijskiego i doprowadzić do powrotu sportowców z Rosji i Białorusi do międzynarodowej rywalizacji. Jesteśmy obecnie w ścisłym kontakcie z federacjami odpowiedzialnymi za organizację turnieju podczas IO w Paryżu" – powiedział ostatnio szef MKOl cytowany przez chińską agencję Xinhua Sport.

Thomas Bach posuwa się o krok za daleko? Legenda nie ma wątpliwości

Bach ma nadzieję, że rosyjscy i białoruscy sportowcy wezmą udział w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich. "Liczymy, że uda się doprowadzić do powrotu Rosjan i Białorusinów na określonych warunkach i będą mogli występować pod neutralną flagą. Dzięki temu będziemy mogli prawdziwie zjednoczyć świat pod flagą Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024" - stwierdził.

Na koniec... przestrzegł wszystkich, którzy będą chcieli się wyłamać i w obliczu tak postawionej przez niego sprawy ogłoszą bojkot IO 2024. "Mam świadomość, że rządy mają prawo do bojkotu. Lecz w ten sposób ukarzą jedynie swoich własnych sportowców i pozbawią ich szansy, by dostarczyli krajowi powodów do dumy poprzez start na igrzyskach" - zakończył.

Stanowisko Bacha odbierane jest jako skandaliczne. Zasygnalizował to legendarny hokeista, Dominik Haszek. "Ten człowiek [Thomas] Bach musi ponieść osobistą odpowiedzialność za swoje postępowanie, którym wspiera rosyjską wojnę i zbrodnie wojenne. Odpowiedzialność za zniszczenia na Ukrainie i zabitych ludzi wśród Ukraińców i Rosjan" - skomentował.

