Francuzi sprzeciwią się MKOl? To by wiele zmieniło

Wtorkowa decyzja MKOl przybliża Rosjan i Białorusinów do startu w igrzyskach . Rozpoczyna się intensywny czas kwalifikacji olimpijskich i głównie z tego powodu komitet wydał zgodę na powrót do rywalizacji. Czy jednak oznacza to automatyczny start w Paryżu na IO?

Emmanuel Macron zajmie stanowisko w sprawie igrzysk

Ważne będzie w tej sprawie stanowisko Francji. - To jest tylko pewien etap. To nie przesądza o niczym co my zrobimy - wypowiedziała się w czwartek francuska minister sportu i igrzysk olimpijskich, Amelie Audea-Castera w sprawie powrotu Rosjan i Białorusinów do startu w międzynarodowych zawodach.