Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) wciąż nie wydał decyzji o tym, czy dopuści sportowców z Rosji i Białorusi do udziału w igrzyskach w Paryżu, ale w marcu postanowił przywrócić ich - pod pewnymi warunkami - do rywalizacji międzynarodowej.

Sankcje wobec rosyjskiego sportu muszą być zaostrzone

W jego imieniu wypowiada się minister sportu Am élie Oud éa-Castera . W niedzielę udzieliła wywiadu radiowego stacji France Inter i zajęła stanowisko w sprawie udziału zawodników z Rosji i Białorusi.

"Opieramy się na trzech punktach. Po pierwsze , zdecydowanie stoimy po stronie Ukrainy . I to nie są tylko słowa. Robimy wszystko, aby świat sportu przedstawiciele ukraińskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej mogli przygotowywać się do igrzysk.

Po drugie, sankcje wobec Rosji muszą być zaostrzone , na jej terytorium nie mogą być organizowane żadne zawody sportowe. Nie możemy pozwolić na to, aby bezpośrednio, czy pośrednio mogli służyć rosyjskiej władzy, która zawsze traktowała sport jako narzędzie propagandy.

Francuzi chcą zakazać współpracy rosyjskich sportowców z wielkimi rosyjskimi firmami

To prawdopodobnie odpowiedź na zachowanie rosyjskich dżudoków na niedawnych mistrzostwach świata w Katarze, gdzie prezentowali flagi narodowe mimo obowiązującego zakazu.

"Musimy być wierni naszym zasadom. Trzeba zachować dystans od reżimu . Nie wolno nam dopuścić, by na igrzyskach pojawili się zawodnicy związani z klubami CSKA i Dinamo, które są blisko rosyjskiej armii" - wyjaśniła.

Tę zasadę wprowadziło już MKOl i m.in. dlatego w zawodach szermierczych wciąż nie mogą startować Rosjanie, weryfikowani pod kątem przynależności do reżimowych klubów. Ale Francuzi idą dalej. "Będziemy także zwracać uwagę na finansowanie sportowców przez wielkie rosyjskie firmy. Jeżeli spełnimy te kryteria, to jest to jakaś droga... - dodała Oudéa-Castera.