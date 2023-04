Francja i Paryż zorganizują igrzyska latem przyszłego roku. Igrzyska te są imprezą niezwykle trudną do przeprowadzenia, zwłaszcza że nie wiadomo jeszcze jak skończy się kwestia udziału Rosji i Białorusi w tych zawodach. W obliczu wojny w Ukrainie i rosyjskiej agresji wiele państw protestuje przeciwko dopuszczeniu rosyjskich i białoruskich zawodników do rywalizacji olimpijskiej.

- Igrzyska olimpijskie będą wydarzeniem międzynarodowym, prawdziwym wyzwaniem dla naszego kraju. To całkiem logiczne, że wojsko wnosi swój wkład - dodał generał podczas spotkania Komisji Obrony Zgromadzenia Narodowego. Poinformował, że w ramach operacji wojskowej Sentinel "istnieje kontrakt na 10 000 (personelu) na terytorium kraju". - To jest to, co musimy być w stanie zrobić w czasie trwania igrzysk olimpijskich - zauważył.