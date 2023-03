Ekspertka ONZ dobija Ukrainę. "Należy wykluczyć tylko niektórych żołnierzy"

To znaczy, że ONZ nie tylko nie sprzeciwia się koncepcji MKOl, by dopuścić do startu olimpijskiego sportowców z Rosji i Białorusi, ale jeszcze ustami swej ekspertki nie wyklucza dopuszczenia tych z nich, którzy są wojskowymi i biorą udział w agresji na Ukrainę. Według Aleksandry Xanthaki wykluczenie powinno obejmować tylko tych z nich, którzy popełnili zbrodnie wojenne.