Co za pech Polki! Przecież to był wynik na rekord świata

Ta niezwykle widowiskowa dyscyplina zadebiutowała na igrzyskach w Tokio, ale w formie łączonej, czyli wspinaczkowym wieloboju . Wówczas znakomite we wspinaczce na czas Polki nie miały wielu szans na medale. W Paryżu w 2024 roku ma być inaczej. Osobne medale zostaną rozdane we wspinaczce na czas, a tam jesteśmy potęgą, co udowodniła w Lublinie najlepsza na świecie specjalistka Aleksandra Mirosław.

Podczas rozgrywanych w Lublinie mistrzostw Polski we wspinaczce na czas uzyskała ona 6,39 s, co jest wynikiem lepszym od jej własnego rekordu świata. Wynosi on 6,53 s. Aleksandra Mirosław pokazała niesamowitą klasę i już w eliminacjach uzyskała czas lepszy od tego rekordu - 6,50 s. W finale wyśrubowała go niebotycznie aż do 6,39 s. Miała jednak wielkiego pecha.