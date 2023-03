Chciał jechać do Moskwy. Spotykał się z Putinem. Kim jest Thomas Bach?

We wtorek Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję o przywróceniu sportowców rosyjskich i białoruskich do rywalizacji sportowej. Mimo trwającej wojny na Ukrainie przewodniczący MKOl Thomas Bach od dawna opowiadał się za takim rozwiązaniem. Czy u niemieckiego prawnika odezwały się wspomnienia z przeszłości, kiedy to w 1980 roku głęboko przeżył bojkot igrzysk olimpijskich w Moskwie? A może bardziej do jego motywacji bardziej pasowałaby opinia kontrkandydata z wyborów na szefa MKOl Denisa Oswalda: "Nie reprezentujemy tych samych wartości".