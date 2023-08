Chcą całkowitego wykluczenia Rosjan. To może wywołać furię

Cały czas nie wiadomo, co dalej ze startem Rosjan i Białorusinów na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski odwleka decyzję, a w świecie sportu wrze, bo co i rusz, na wielu różnych arenach, dochodzi do kolejnych skandali z udziałem zawodników z tych dwóch krajów, a także sportowców z Ukrainy. Dlatego z Łotwy popłynął ważny i mocny głos, by, pod żadną flagą, nie dopuszczać do startu sportowców z tych dwóch krajów.