Rosjanie nie chcą zgodzić się na kryteria Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego , który dopuszcza ich udział w zawodach na światowych arenach, ale wyłącznie pod neutralną flagą i bez możliwości wysłuchania hymnu państwowego. "Ogłoszone warunki są absolutnie nie do zaakceptowania. To akt dyskryminacji ze względu na narodowość" - irytował się szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, Stanisław Pozdniakow .

Nie ma potrzeby godzić się na takie warunki, bo to dyskryminacja naszych sportowców. Co więcej, dyskryminacja ze względów politycznych, chociaż MKOl powinien być organizacją sportową i nie być związany z polityką. Ale teraz sami stróże prawa je łamią

Sprzeciw wobec udziału Rosjan w igrzyskach olimpijskich Paryż 2024. "To tylko upokorzenie"

"Jacy uchodźcy? To tylko upokorzenie. W pewnym momencie Thomas Bach posunął się za daleko, proponując usunięcie wszystkich Rosjan z międzynarodowych imprez sportowych. Ale rozumie, że naruszył wszystkie możliwe prawa. Bezskutecznie próbuje naprawić sytuację, ale to, co teraz oferują, jest szalone. Oczywiście nie możemy się na to zgodzić. Musimy występować tylko na równych warunkach ze wszystkimi innymi lub w ogóle nie brać udziału" - tak na to rozwiązanie zżyma się Wasiliew w R-Sport.