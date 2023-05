Po tym, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski wydał rekomendację, by przywrócić sportowców z Rosji i Białorusi do startu w międzynarodowych zawodach, ale pod neutralną flagą, federacje musiały zdecydować, czy przychylić się do tego wniosku czy też utrzymać zakaz startów. Znaczna część decyduje się jednak nadal utrzymać zawieszenie, co skutkuje tym, że Rosjanie startują głównie na własnym podwórku.