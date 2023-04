Międzynarodowa Federacja Judo zdecydowała o dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do startów w zawodach pod swoimi auspicjami. Tłumaczy to daniem "szansy na realizację marzeń olimpijskich". Na reakcję z Polski nie trzeba było długo czekać. "To zła decyzja, obok której nie można przejść obojętnie. Chcę powiedzieć, że jesteśmy zszokowani tymi informacjami" - przekazał Interii Jacek Zawadka, prezes Polskiego Związku Judo.