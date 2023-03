Jesteśmy w Polsce w tej sytuacji, że dobrze wiemy czym jest bojkot igrzysk olimpijskich. Należałem do pokolenia, któremu w 1984 roku wydawało się, że poniosło kolosalna stratę jako kibice pozbawieni startu Polaków na igrzyskach w Los Angeles. Nie wiedziałem wówczas jeszcze, o ile większe straty ponieśli sami sportowcy. Swego czasu Jacek Wszoła, nasz wybitny skoczek wzwyż, mówił mi w trakcie rozmowy: - Ja to jeszcze pół biedy, bo miałem igrzyska w Montrealu czy Moskwie, ale wielu naszych sportowców miało w 1984 roku w Los Angeles jedyną szansę w życiu.

Polska już wycofywała się z igrzysk olimpijskich

Polska dwukrotnie wycofywała się z igrzysk. Po raz pierwszy - z potencjalnego debiutu w Antwerpii w 1920 roku , no ale wówczas mieliśmy wojnę i inwazję bolszewicką. Nie było szans na olimpijski start. W drugim wypadku Polska zbojkotowała igrzyska w Los Angeles w 1984 roku wraz z niemal całym blokiem wschodnim (z wyjątkiem Rumunii) pod naciskiem ZSRR. Różnie się mówiło o tym bojkocie, że jest rewanżem za rezygnację państw zachodnich ze startu na igrzyskach w Moskwie w 1980 roku po inwazji radzieckich wojsk na Afganistan, ale są też teorie, że stał za tym doping.

Każdy z tych wypadków łamał kariery sportowcom, odbierał szanse na medale, co za tym idzie - stypendia i środki do życia (polscy sportowcy musieli walczyć o gratyfikacje za start w zastępczych Igrzyskach Przyjaźni), komplikował wszystko. Nie można do tego dopuścić.