Awantura o igrzyska olimpijskie. MKOl przekłada decyzję. Duże pieniądze w grze

Chodzi chociażby o kwestię włączenia do programu igrzysk olimpijskich krykieta, co byłoby spektakularnym powrotem tej gry po ponad 120 latach. Krykiet znalazł się na olimpijskiej arenie w Paryżu w 1900 roku, ale szybko został odrzucony jako mało pasujący do rodziny sportów olimpijskich, zbyt długi, za mało zrozumiały. Teraz ma wrócić, a decyzja ma zostać ogłoszona podczas październikowej sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Bombaju. Nieprzypadkowo, właśnie Indie optują za włączeniem do igrzysk krykieta, a także może innych sportów popularnych w Azji, a nieuwzględnianych przez program olimpijski. Argumentem jest to, by igrzyska były chętniej oglądane np. przez miliardową społeczność indyjską czy innych krajów.