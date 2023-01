Atak w Paryżu, niepokój przed igrzyskami

Ostrzeżenie przed igrzyskami

Atak w Paryżu zbiegł się z ujawnieniem raportu z audytu, dotyczącego przygotowania do igrzysk od strony bezpieczeństwa. Podkreślono w nim, że już teraz wszelkie plany muszą być finalizowane. W nowym raporcie jest ostrzeżenie skierowane do francuskiego rządu . Podkreślono, że ceremonia otwarcia igrzyska, jaka jest planowana nad Sekwaną, może być wielkim wyzwaniem.

Poprosił również o to, by potwierdzony plan bezpieczeństwa został opracowany do końca kwietnia 2023 roku. Wszystko dlatego, by można było zaplanować wzmocnienie go siłami bezpieczeństwa wewnętrznego. Wygląda na to, że sytuacja jest napięta.