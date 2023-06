Kilka miesięcy temu Międzynarodowy Komitet Olimpijski wydał spis zaleceń, których spełnienie może doprowadzić do dopuszczenia Rosjan i Białorusinów do rywalizacji na sportowych arenach międzynarodowych. Wśród warunków są m.in. konieczność występów pod neutralną flagą, bez możliwości odsłuchania hymnu narodowego. To bardzo nie spodobało się w Moskwie.

Była utytułowana łyżwiarka, Irina Rodnina, a w ślad za nią inni Rosjanie, apelowali do rodaków, by nie ulegali . "Teraz, ogólnie rzecz biorąc, to jest czysta polityka, ci, którzy proponują takie warunki, źle przestudiowali Kartę Olimpijską. To pierwsze naruszenie - podział sportowców według koloru, religii, narodowości i tak dalej. Teraz mamy wyłącznie roszczenia polityczne, a wysuwane żądania wykraczają poza zakres ruchu olimpijskiego. Uważam, że nie mamy prawa ulec" - zacietrzewiła się.