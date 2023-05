Atak dronów na igrzyskach w Paryżu? Francuzi się szykują, stanowcze kroki

Do rozpoczęcia igrzysk olimpijskich w Paryżu pozostał jeszcze dobrze ponad rok - ale przygotowania do tej niezwykle prestiżowej imprezy oczywiście już od dawna idą pełną parą. W stolicy Francji powstaje nowa infrastruktura, obiekty sportowe szykowane są na najróżniejsze zawody, a gospodarze zmagań... przygotowują się też na najgorsze scenariusze.

Otwarcie igrzysk w Paryżu... poza stadionem. Wielka atrakcja i wielki kłopot

Wedle ostrożnych szacunków wszystko to ma obserwować około 600 tys. osób, a jednym z głównych niebezpieczeństw może być... potencjalny nalot bombowy z użyciem dronów. To oczywiście czysto hipotetyczne założenie, niemniej Francuzi muszą wszystko dopiąć tu na ostatni guzik w kwestii ochrony.

Francuzi szykują się na igrzyska olimpijskie. Atak dronów "najtrudniejszy do powstrzymania"

Ich plan opiera się przede wszystkim na rozmieszczeniu w strategicznych punktach około 35 tys. delegowanych do tego osób (w tym też personelu militarnego). "Drony stanowią zupełnie nowe ryzyko" zauważył minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin, cytowany przez BBC Sport.

"Nie ma pewności, że tego typu zagrożenie naprawdę się zmaterializuje, ale to właśnie ono byłoby najtrudniejsze do powstrzymania" - dodał, porównując to zagadnienie z "klasycznymi" problemami, takimi jak ataki terrorystyczne ze strony pojedynczych, uzbrojonych osób czy "zwyczajną" przestępczością.