Amerykanie nie żartowali. Rezygnują w trybie nagłym. To walka o igrzyska

Stąd decyzja amerykańskiej organizacji USA Boxing, by wystąpić ze światowej organizacji IBA i zgłosić akces do powstającej właśnie nowej, World Boxing. To ona ma przejąć boks amatorski w wydaniu olimpijskim. Decyzja USA została potwierdzona przez dyrektora wykonawczego USA Boxing, Mike'a McAtee. To jednocześnie odpowiedź na skargę IBA, która uznaje World Boxing za organizację "piracką i nieuczciwą". Domaga się nieuznawania go, ale biorąc pod uwagę rozległość konfliktu między IBA a Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, nie może na to liczyć.