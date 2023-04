Aktywiści chcą sabotować igrzyska w Paryżu. Szykują tysiące fałszerstw

45 tysięcy fałszywych wolontariusz?

Jak chcą to zrobić? Otóż kilka grup aktywistów ogłosiło akcję "fałszywych wolontariuszy", która nawołuje do tego, by zgłaszać się do akcji wolontariatu podczas igrzysk, a następnie nie stawiać się w dniu zawodów na swoim stanowisku. Organizatorzy ogłosili niedawno, że liczą na 45 tysięcy wolontariusz, którzy pomogą im zorganizować zawody, aktywiści chcą storpedować tę akcję, a co za tym idzie, sparaliżować igrzyska.