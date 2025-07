Zawrzało przed Euro. Gorzkie słowa Polki, ma żal do giganta. "To nie w porządku"

Napięcie związane z kobiecym Euro rośnie z godziny na godzinę . Środowisko czuje ogromne podekscytowanie, ponieważ Polki jeszcze nigdy nie grały na tak dużej imprezie. Co prawda trafiły na wymagające przeciwniczki w grupie, ale w przeszłości wielokrotnie udowadniały, że nie należy ich skreślać. Podopieczne Niny Patalon są już w Szwajcarii i szykują się na pojedynek z Niemkami. Niestety w międzyczasie pojawił się drażliwy temat związany z koszulkami.

Szczegóły zdradziła Kinga Szemik. Bramkarka nie wytrzymała i opisała przykrą sytuację w rozmowie ze "Sport.pl". Chodzi o podejście sponsora technicznego . Podczas gdy większość uczestniczek turnieju ma zaprojektowane specjalne koszulki na nadchodzące zmagania, Polki nie miały takiego przywileju i zagrają w zwykłych trykotach. Bardzo zabolało to zawodniczkę West Hamu.

"Pamiętam, że będąc dzieckiem, oglądałam mundiale kobiet i Nike była na nich wiodącym sponsorem. Prowadziła przeróżne kampanie i wydawało mi się, że pomaga kobietom otwierać drzwi . Teraz jestem już dorosła, jadę z reprezentacją Polski na pierwsze w historii Euro, a ten sam sponsor robi coś odwrotnego. Jaki sygnał wysyła? Że dziewczyny w Polsce nie grają w piłkę? Że można je pominąć? To nie w porządku" - przyznała.

Środowisko próbowało interweniować. Oznaczano między innymi amerykańskiego giganta w mediach społecznościowych. Czy to coś dało? "Nie, cisza. Do pewnego momentu żadna z nas w ogóle nie myślała o koszulkach na turniej. Dopiero jakieś dwa miesiące temu moje koleżanki w West Hamie rozmawiały między sobą, że wychodzi nowa kolekcja i będą miały specjalne sesje zdjęciowe. Dlatego przy okazji zapytałam w federacji, czy my też coś już planujemy. Okazało się, że nie, bo sponsor nie wypuści nowych koszulek" - dodała niepocieszona bramkarka.