Z małej wsi na światowe stadiony. Ewa Pajor inspiracją dla wielu młodych

Ewa Pajor to jedna z czołowych piłkarek nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. 28-latka jeszcze będąc nastolatką opuściła kraj i przeniosła się do Niemiec, gdzie podpisała kontrakt z klubem VfL Wolfsburg. Szybko stała się kluczową zawodniczką w szeregach "Die Wölfinnen" i zdobywała kolejne bramki jak natchniona. Jej talent szybko dostrzegli Hiszpanie, którzy zaproponowali jej dołączenie do żeńskiej drużyny FC Barcelona. Ofertę 28-latka przyjęła bez wahania i był to strzał w dziesiątkę. Pierwsze sezon w hiszpańskiej ekstraklasie Polka zakończyła jako królowa strzelczyń.