W Niemczech głośno o polskiej piłkarce. Od razu to zauważyli

Po końcowym gwizdku w niemieckich mediach zrobiło się głośno o... Emilii Szymczak . Na pierwszy rzut oka nikogo nie powinno to dziwić - najmłodsza z reprezentantek Polski bowiem zaliczyła naprawdę genialny występ i popisała się kilkoma naprawdę imponującymi akcjami. Na językach niemieckich dziennikarzy 19-latka znalazła się jednak nie ze względu na kwestie czysto sportowe, a za względu na to, z czym wyszła na murawę, aby odśpiewać hymn.

Redaktorzy serwisu "BILD" zauważyli, że reprezentantka Polski na murawę stadionu w St. Gallen wyszła... z minikamerą przymocowaną do klatki piersiowej za pomocą szelek. "Czy wy też to widzieliście? Reprezentacja Niemiec kobiet zmierzyła się z Polską w pierwszym meczu grupowym mistrzostw Europy kobiet w Szwajcarii. Obie drużyny wchodzą na boisko. Co ciekawe, na ekranie pojawia się polska zawodniczka Emilia Szymczak - najprawdopodobniej z kamerą wiszącą przed jej klatką piersiową. Gdy grany jest hymn narodowy, polska zawodniczka jest jeszcze wyraźniej pokazana. I rzeczywiście: jest to kamera" - czytamy na stronie niemieckiego portalu.