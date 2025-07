To on zrobił z Pajor gwiazdę. Teraz ostro krytykuję selekcjonerkę Polek

Zwycięstwo w barażowym dwumeczu z Austrią dało reprezentacji Polski kobiet historyczny pierwszy awans na mistrzostwa Europy. Pomimo, że Polki trafiły do bardzo trudnej grupy z Niemkami, Szwedkami i Dunkami, do Szwajcarii jechały z wielkimi nadziejami.

Po dwóch porażkach z reprezentacjami Niemiec i Szwecji pewnym było, że Polki udział na Euro zakończą na fazie grupowej. Pomimo porażek nie sposób odmówić naszym piłkarkom zaangażowania i walki do ostatnich sekund meczu. Różnica jakości piłkarskiej była jednak zbyt duża.

Podopiecznym Niny Patalon udało się jednak udanie zakończyć turniej. Ostatni mecz z Danią przyniósł Polkom nie tylko premierowe trafienie, ale również i pierwsze zwycięstwo w historii startów reprezentacji Polski kobiet na imprezie mistrzowskiej. Nasza kadra wygrała 3:2, a na listę strzelczyń wpisały się Natalia Padilla-Bidas, Ewa Pajor i Martyna Wiankowska.

Sam udział reprezentacji Polski na takim turnieju jest wielkim wydarzeniem dla kobiecej piłki w naszym kraju. Nie można zaprzeczyć jak duży rozwój nastąpił w ostatnich latach. Udział w imprezie mistrzowskiej to jedno. Trzeba również spojrzeć na to, że kadrowiczki regularnie występują w najlepszych klubach w Europie.

Stanowcza ocena byłego selekcjonera reprezentacji Polski kobiet. "Zabrakło pokory"

Za jednego z twórców aktualnej sytuacji kobiecego futbolu potraktować można Romana Jaszczaka - byłego selekcjonera reprezentacji Polski i wieloletniego trenera Medyka Konin, który za jego kadencji zdominował rodzimą Ekstraligę. Jaszczak aktualnie jest prezesem Federacji Klubów Piłkarstwa Kobiecego. To właśnie pod jego czujnym okiem pierwsze kroki w Koninie stawiała Ewa Pajor. W Medyku zaczęła się jej kariera, którą później zdecydowała się kontynuować w bardzo silnym Wolfsburgu.

W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Jaszczak odniósł się do niedawnego startu Polek w Szwajcarii. Były selekcjoner nie szczędził pochwał wobec Pauliny Tomasiak. Podkreślił szczególnie fakt, że zawodniczka ta jako jedna z nielicznych wciąż występuje w polskiej lidze (Górnik Łęczna), a jeszcze do niedawna występowała na drugim poziomie rozgrywkowym.

Jaszczak pochwalił również Pajor, nie zabrakło jednak kilku gorzkich uwag. Były trener kapitan naszej reprezentacji zwrócił uwagę na fakt, jak duża odpowiedzialność spoczywała na jej barkach.

- To, co działo się wokół niej w ubiegłym roku, było zdecydowanie ponad jej siły. Związek oparł całą promocję tylko na niej - to błąd, bo przecież jest jeszcze choćby Dudek, która przez kilka lat była kapitanką w PSG. A tak Ewa musi strzelać w Barcelonie i ciężko pracować przy promocji. W mojej opinii za dużo było u niej rzeczy niezwiązanych z futbolem - ocenił strategię promocji PZPN Roman Jaszczak.

Sporo uwagi Jaszczak poświęcił również selekcjonerce reprezentacji Polski Ninie Patalon. To właśnie za jego rządów w Medyku Patalon objęła pierwszy zespół, co de facto rozpoczęło jej przygodę z zawodem trenerki. Były trener polskiej kadry wzbraniał się przed oceną pracy Patalon w kontekście potencjalnego przedłużenia z nią kontraktu. Skupił się bardziej na jej zachowaniu, wskazując swoje zarzuty.

Nie podobało mi się jej zachowanie po meczu ze Szwecją. Turniej jeszcze trwa, a ona mówi tylko o sobie. Zamiast oddać trochę zasług dziewczynom, zachowuje się, jakby wygrała mistrzostwo Europy. Trochę zabrakło pokory.

Roman Jaszczak rozmowę z Przeglądem Sportowym Onet wykorzystał również do zwrócenia uwagi na potrzebę zmian w kobiecym futbolu w naszym kraju. Nie zabrakło wątku zbyt małego wsparcia finansowego kobiecych klubów ze strony PZPN względem tego, co jest przeznaczane na męski sport. Jaszczak wspominając swoją kadencję selekcjonerską dokonał porównania warunków jego pracy, z tym co obecnie do dyspozycji ma Patalon.

- Ja na przykład zaproponowałem psychologa, bo w tamtym czasie w kadrze grały zawodniczki, które były rywalkami Romana Jaszczaka i Medyka Konin. Uważałem, że psycholog pomoże do nich dotrzeć i pokazać im, jak zachować się w takiej relacji. Śmiano się ze mnie i uważano to za fanaberię. U mnie psychologiem był więc mój drugi trener, a asystent pełnił też funkcję kierownika. W porównaniu do moich warunków to Nina ma kosmos - zakończył Jaszczak.

