To był kluczowy moment w starciu z Niemkami. Pajor wprost. "Brakowało jej"

Dla "Biało-Czerwonych" turniej rozgrywany w Szwajcarii już jest historyczny . Nasze rodaczki jeszcze nigdy nie występowały w finałach mistrzostw Europy, aż wreszcie kilka miesięcy temu uzyskały przepustkę na tegoroczny kontynentalny czempionat. O wyjście z grupy będzie bardzo trudno. Pokazało to piątkowe starcie z Niemkami. Nasze zachodnie sąsiadki pokonały podopieczne Niny Patalon różnicą dwóch bramek.

Debiutantki na Euro jednak tanio skóry nie sprzedały. Na boisku zgodnie z oczekiwaniami wyróżniała się Ewa Pajor. To właśnie z nią porozmawiał reporter TVP Sport. "Myślę, że byliśmy prawie perfekcyjne. Dałyśmy z siebie wszystko . Każda z nas, z boiska oraz z ławki. Wiedziałyśmy, że Niemki to świetny zespół. Wiedziałyśmy, że musiałybyśmy być perfekcyjne, żeby nie stracić bramki, ale też miałyśmy swoje okazje. Możemy być z siebie dumne i w kolejnym meczu wyjść i walczyć od samego początku ponownie" - przyznała.

To nie koniec Euro 2025. Polki nie powiedziały ostatniego słowa

Potyczka pechowo zakończyła się dla Pauliny Dudek. Ona także robiła mnóstwo pozytywnego szumu przed zejściem obu zespołów do szatni, lecz nie wyszła na drugą połowę, gdyż cierpiała po starciu z rywalką. "Wiemy jaką Paulina ma jakość. Brakowało nam jej . Oliwia Woś, która weszła na boisko, dała jednak z siebie wszystko" - zauważyła gwiazda FC Barcelona. "Bramki które straciliśmy to też były bramki życia. Pierwsza i druga. Perfekcyjna wrzutka. Gdzieś tam zabrakło koncentracji przy kryciu, ale 90 minut ciężkiej pracy i niestety tak jest" - dodała, doceniając klasę przeciwniczek.

Przed "Biało-Czerwonymi" jeszcze co najmniej dwie konfrontacje. Ze Skandynawkami, ponieważ w grupie są jeszcze Szwedki oraz Dunki. W rankingu te dwie reprezentacje także są wyżej niż Polki. W zespole nikt jednak nie zamierza się poddawać. "Chcemy gonić czołówkę. Nasz zespół bardzo się rozwinął. Niemki miały dziś większe posiadanie piłki, lecz my walczyłyśmy i nie zostałyśmy stłamszone. Dałyśmy radę. Przegraliśmy 0:2, ale możemy być dumne z tego co dzisiaj pokazałyśmy. A pokazałyśmy poświęcenie oraz ogromną walkę na boisku. Dla naszych kibiców oraz rodzin. Dziękujemy za wsparcie" - zakończyła Ewa Pajor. Tekstowe relacje na żywo z kolejnych spotkań w Interia Sport.