Szalony wynik Polek. Szwajcaria jest dla nich szczęśliwa

Dla kilku zawodniczek przyjazd do Szwajcarii jest miłym powrotem do pięknych wspomnień z 2013 r. To właśnie tutaj rozgrywano Euro U17, choć trzeba przyznać, że był to bardzo specyficzny turniej. Udało się go rozegrać w... cztery dni i to na jednym stadionie (w Nyonie), a to dlatego, że brały w nim udział tylko cztery zespoły. Polki w półfinale pokonały Belgijki (3:1), a Szwedki po rzutach karnych pokonały Hiszpanki.