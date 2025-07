- Aktualnie Paulina jest przewidziana w protokole meczowym, ale z każdą minutą walczymy o to, czy uda się ją postawić na nogi na ten lub kolejny mecz. Ma problem ze ścięgnem Achillesa i sztab medyczny pracuje z nią każdego dnia. Na teraz nie mam jednak 100 proc. decyzji, ale mam nadzieję - podkreślała Patalon.

Dudek nie wyszła na przedmeczowy trening, ale już wcześniej na pomysł jak podejrzeć zajęcia Polek, wpadł jeden ze szwedzkich dziennikarzy. Na konferencji prasowej zapytał trenera Petera Gerhardssona, czy nie planuje skorzystać z gościny pobliskich wysokich budynków, by z jednego z nich podejrzeć trening Polek. Szkoleniowiec na początku jakby nie dowierzał w to, co słyszy, a później zdecydowanie odrzucił takie rozwiązanie.