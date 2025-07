Świetny wynik Polek, a tu takie wieści. Absolutny rekord

W meczu z Niemkami Poli chwalone były za nawiązanie walki, ale przeciwko Szwedkom nie miały już żadnych szans. Mimo to zawodniczkom Patalon nie można odmówić zaangażowania, a widać to w liczbie przebiegniętych kilometrów.

W pierwszej kolejce fazy grupowej Polki miały trzeci wynik (116.1), a po drugiej również znalazły się na podium. W meczu ze Szwecją zaliczyły 114.1 km, a więcej z wszystkich zespołów na Euro miały tylko Szwedki (118.1) oraz... Dunki, które przebiegły aż 120.3 km, co jest absolutnym rekordem tych mistrzostw Europy.

Choć z liczby przebiegniętych kilometrów można próbować wyciągać wnioski dotyczące zaangażowania i przygotowania zespołu, to jednak często nie idą one w parze z wynikami. Dobrym przykładem jest reprezentacja Hiszpanii, która na Euro biega niemal najmniej, a wygrała oba mecze. Dwa zwycięstwa mają również Francuzki, które też nie znajdują się w czubie klasyfikacji biegowej.

Parametry motoryczne to nie wszystko. Przeszliśmy już pewien proces, tempo organizacji naszej gry ciągle wzrasta. Musimy przy tym pamiętać, że nasi rywale zawiesili poprzeczkę bardzo wysoko. Na regenerację wpływ ma nie tylko siła fizyczna, ale też mentalna

- Gra co trzy dni jest czymś nowym dla tego zespołu, ale jesteśmy na to gotowi. Musimy stawać przed kolejnymi wyzwaniami. Mecz z Niemkami rzeczywiście sporo nasz kosztował, ale nie był to czynnik determinujący wydarzenia w starciu ze Szwecją - zapewnia Patalon.