Specjalne spotkanie Polek po porażce na Euro. Padła ważna deklaracja

Powiedziałyśmy sobie, że nie zawsze zwycięzcą jesteś wtedy, kiedy wygrywasz. Zwycięzców cechuje to, że się nie poddają i idą dalej. Myślę, że kwintesencją naszej drużyny jest to, że nigdy się nie poddajemy i mimo wszystko będziemy szły do przodu – opowiadała po meczu pomocniczka Adriana Achcińska.

- Wiadomo, że kibice zawsze mają oczekiwania, ale my od siebie też dużo oczekujemy. Należy jednak pamiętać, że to był nasz pierwszy historyczny turniej, więc ciężko oczekiwać, że będziemy walczyły na nim od razu o mistrzostwo. Myślę, że powinniśmy docenić same siebie, bo przeszłyśmy trudną drogę, choć nikt w nas nie wierzył. Ze Szwedkami dałyśmy z siebie 100 proc., ale na teraz to było za mało. Nie będziemy jednak spuszczać głów i będziemy dalej pracować - podkreśla Achcińska.