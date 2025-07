Śmiertelna powaga w kadrze Polski. Prezentu na urodziny nie będzie

Największą nagrodą jest obecność tutaj i chciałbym, że piłkarki miały tego świadomość i były przede wszystkim wdzięczne. I to nie mi, ale ogólnie tej sytuacji. Bo bycie na Euro zdarza się nam pierwszy raz i te wszystkie piłkarki już dziś przeszły do historii. Już dziś w pewien sposób są wynagrodzone. Do trzeciego meczu chcemy podejść jak do pierwszego. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z racji tego, że ma np. urodziny, miał strzelać rzut karny