Porażająca sytuacja. Rywalki nie miały litości, Polki kompletnie bezradne

Momentami wyglądało to jak ujęcia z "Kosmicznego meczu", gdzie Michael Jordan przelatywał nad wszystkimi rywalami i pakował piłkę do kosza. Podobnie nad Polkami górowały ich rywalki, bezwzględnie wykorzystując kolejne dośrodkowania.

To bardzo ciekawe pytanie, ale nie zawsze jedna teoria będzie na nie odpowiadała. Wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje, że tam gdzie miały być trzy piłkarki - były trzy. Tam gdzie miały być dwie - były dwie. I tam gdzie miało być zabezpieczenie, ono było – zaznacza Patalon.

- Natomiast sama reakcja, moment ustawienia, czy nawet liczba zawodniczek nie zawsze była w stanie przeciwstawić się precyzji lub jakości indywidualnej przeciwniczek, bo to są naprawdę wysokiej klasy piłkarki. Tutaj szukanie przestrzeni w polu karnym, czy znalezienie pleców obrońcy w momencie dośrodkowania, to umiejętność najlepszych zawodniczek - dodała.

- Czasami są rzeczy, o których nawet wiesz, ale i te kilka razy musisz interweniować. Wówczas jednak prawdopodobieństwo tego, że pojawi się błąd, zwiększa się. To nie tak, że my nie wiedziałyśmy, jak one będą grały. Po prostu nie zawsze jesteśmy w stanie poradzić sobie z taką sytuacją - tłumaczyła Patalon.