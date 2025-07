Polska - Szwecja Euro kobiet 2025. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Polska - Szwecja na Euro kobiet 2025. To będzie drugie spotkanie piłkarek Niny Patalon na mistrzostwach Europy rozgrywanych w Szwajcarii. Dla Biało-Czerwonych będzie to mecz, który podtrzyma albo przekreśli szanse na awans do fazy pucharowej. O której mecz Polska - Szwecja kobiet? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, wynik. Relacja tekstowa na stronie Interii Sport.