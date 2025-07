Polska piłkarka przeszła piekło. "Słyszałam, że kobieta nadaje się do garów"

Cały kraj z zapartym tchem śledzi poczynania reprezentantek Polski na mistrzostwach Europy w piłce nożnej kobiet. Na imprezę tej rangi "Biało-Czerwone" awansowały po raz pierwszy w historii, nikt więc nie spodziewa się fajerwerków, jeśli chodzi o występ podopiecznych Niny Patalon . Choć nie mają tak ogromnego doświadczenia jak rywalki, polskie piłkarki w meczu z Niemkami pokazały hart ducha. Niestety, nie udało im się pokonać ośmiokrotnych mistrzyń Starego Kontynentu. Niemki wygrały to spotkanie 2:0.

Weronika Zawistowska była hejtowana przez to, że jest piłkarką

Przed "Biało-Czerwonymi" kolejny ważny mecz. Tym razem Polki zmierzą się ze Szwedkami. We wtorkowy wieczór Nina Patalon będzie mogła skorzystać m.in. z Weroniki Zawistowskiej - napastniczki Bayernu Monachium , która zachwyca w niemieckiej ekstraklasie. 25-latka dziś jest idolką i wzorem do naśladowania dla młodych piłkarek, jeszcze jakiś czas temu jednak była ofiarą haniebnych ataków.

"Może się nie wstydziłam, aczkolwiek słyszałam teksty typu "babochłop" albo że kobieta nadaje się do garów. Wtedy były inne czasy. Ja miałam możliwość grania tylko w jednym klubie, choć to była Warszawa. Teraz tych akademii jest więcej i cieszę się, że to idzie w takim kierunku" - wyznała, cytowana przed "Fakt".