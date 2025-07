Polska piłkarka odpowiada hejterom. „Nie jesteśmy od tego”

Polki po raz pierwszy grają na mistrzostwach Europy i od razu trafiły do bardzo trudnej grupy. W pierwszym meczu przegrały z Niemkami (0:2), a w drugim ze Szwedkami (0:3) i jest już pewne, że nie awansują do ćwierćfinału.

- Nawet jeśli rywal był od nas o klasę lepszy, to nie odstawiałyśmy nogi, starałyśmy się walczyć jak równy z równym. Z Niemkami wyglądało to bardzo dobrze, naprawdę zostawiłyśmy serce na boisku. Podobnie było ze Szwedkami, dałyśmy z siebie wszystko, co miałyśmy. Niestety wyniki nie są dla nas korzystne. Nas też bolą te dwie porażki, ale nadal chcemy się uczyć i walczyć do samego końca. Zamierzamy pokazać, że nasza drużyna się nie poddaje - podkreśla Zieniewicz.

- Jestem świadoma, że są komentarze pozytywne i negatywne, bo każdy ma jakieś oczekiwania. My tak samo stawiamy sobie cele i wiemy, że kibice także mieli oczekiwania, że wyniki będą inne. Po pierwszym meczu byli zadowoleni z naszej walki i na to samo liczyli w drugim meczu. Myślę, że pokazałyśmy tam to samo, ale straciłyśmy trzy bramki. Jesteśmy na mistrzostwach Europy, więc dużo się o nas pisze. My o tym wiemy, udzielamy wywiadów, nasza popularność wzrasta, ale nie jesteśmy od tego, by sprawdzać komentarze oraz reakcje internautów i sprawdzać, czy ktoś nas wspiera czy nie - zaznacza Zieniewicz.