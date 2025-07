Polki zaskoczyły na koniec Euro. Przyjemny spadek w klasyfikacji

Dzięki wygranej z Danią, Polki zmagania grupowe zakończyły na trzecim miejscu w grupie. Co ciekawe, to właśnie Dunki zostały drużyną, która w jednym meczu przebiegła najwięcej - 120.3 km w spotkaniu z Niemkami. To jednak tylko potwierdza, że przebiegnięte kilometry wcale nie idą w parze z wynikami, bo np. Francuzki i Hiszpanki są w dolnych rejonach tej klasyfikacji, a do ćwierćfinałów awansowały z kompletem zwycięstw.