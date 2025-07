Polki zaskoczyły na Euro 2025. Kapitalny wynik

Przebiegnięte kilometry to ulubiona pozycja w statystykach dla tych, którzy sprawdzają zaangażowanie danego zespołu . W meczu z Niemkami było pewne, że jeśli Polki pod tym względem odpuszczą, to tak jakby przegrały spotkanie walkowerem.

- Pierwsze skojarzenie, jakie mam z Niemkami, to fizyczność - przyznała przed meczem obrończyni Paulina Dudek.

Czułam się bardzo dobrze pod względem kondycyjnym. Może końcówka była trudniejsza, ale kibice i atmosfera nas niosły. Nie było czasu na to, żeby powiedzieć sobie, że już nie mogę – przyznała po meczu pomocniczka Adriana Achcińska.

Pomocniczka Ewelina Kamczyk: - Mecz z Niemkami fizycznie dużo nas kosztował. Każda z nas oddała serducho i wszystko co mogła. Walczyłyśmy o każdą piłkę, ale Niemki po meczu tez schodziły zmęczone.

Okazuje się, że Polki pod względem przygotowania spisały się świetnie nie tylko na tle Niemek, ale też wszystkich zespołów występujących na mistrzostwach Europy. W tej statystyce zawodniczki Niny Patalon zajęły trzecie miejsce , a więcej wybiegały tylko... Dunki (117.1 km) oraz Szwedki (116.3 km), czyli rywalki naszych zawodniczek w grupie C.

Co ciekawe, meczem rozgrywanym na najmniejszej intensywności było spotkanie Hiszpania - Portugalia (5:0), w którym Hiszpanki zaprezentowały się kapitalnie i stały się głównymi faworytkami do mistrzostwa Europy. W tym meczu przebiegły jednak 104.4 km, a rywalki 102.7 km.

Euro 2025. Polki przygotowują się do meczu ze Szwecją

Po meczu z Niemkami zawodniczki Niny Patalon mają cztery dni na regenerację. Wszystkie zapewniają, że to wystarczająco dużo, by odpocząć. Zresztą Polki nie mają wyjścia, bo we wtorek znów czeka je bieganie ze Szwedkami, które na pewno będą prowadziły grę.