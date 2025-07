Polki świętują. Pajor jak Lewandowski? Zaskakująca riposta polskiej piłkarki

Ewa Pajor: To pierwsza historyczna wygrana i niesamowita walka od pierwszej do ostatniej minuty. Zresztą w każdym z tych meczów walczyłyśmy z najlepszymi zespołami w Europie. Jestem dumna z tego, że dziś mogłyśmy poczuć smak wygranej, bo wiem, że to kontynuacja naszego rozwoju. Widzimy, że ta reprezentacja może iść do przodu.