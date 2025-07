Co prawda wygrały one 2:0, ale podopieczne Niny Patalon miały pełne prawo czuć, że stanęły na wysokości zadania. Do przerwy nie straciły gola, a same kilkukrotnie postraszył bramkarkę rywalek. Gdyby skuteczność tego dnia była nieco lepsza, mogłyby poważnie zagrozić dużo wyżej notowanym przeciwniczkom.