Polki przegrały, ale wygrały. To kolejny świetny wynik na Euro 2025

Spotkanie Polek z reprezentacją Szwecji na Euro 2025 w Szwajcarii nie przebiegło niestety po myśli Biało-czerwonych i ich kibiców. Podopieczne Niny Patalon musiały uznać wyższość rywalek i przegrały 0:3, czego konsekwencją jest odpadnięcie z imprezy. Pomimo porażki, mają one wiele powodów do dumy. Przede wszystkim mogły liczyć na ogromne wsparcie, co już może im dać poczucie zwycięstwa i to ogromnego.