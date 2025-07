Polki postawione pod ścianą. Muszą dokonać niemożliwego

- Szwedki potrafią świetnie odczytać i regulować tempo gry, uśpić rywala, nawet cofając się do obrony, by nagle przyspieszyć i zaatakować. Ale mamy swój plan i pomysł na to spotkanie, być może pojawią się pewne minimalne korekty w organizacji. Spodziewam się jednak bardzo mądrej gry ze strony Szwedek, bo to bardzo doświadczona drużyna, ale oczekuję również, że stworzymy sytuacje i je wykorzystamy - podkreśla Nina Patalon.