Polki na Euro 2025 już odtrąbiły spory sukces. Radosław Majdan zareagował

Majdan postanowił zareagować również na ważny sukces, który osiągnęły polskie zawodniczki. To sukces przede wszystkim związany z zainteresowaniem kobiecą piłką. Ich zmagania z Niemkami w TVP Sport oglądały 2 mln widzów, co jak na ten sport jest absolutnym rekordem.

Przed Polkami za to trudne wyzwanie. Jeśli wciąż chcą myśleć o wyjściu z grupy muszą pokonać Szwedki. W pierwszej kolejce piłkarki z tego kraju pokonały Dunki 1:0 i póki co to one są bliżej awansu niż Biało-Czerwone. We wtorek wiele może się jednak zmienić, ale wszystko zależy od dobrej gry Ewy Pajor i spółki. Mecz rozpocznie się o 21:00, transmisja w TVP Sport.