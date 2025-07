Polki już wygrały ze Szwedkami. Trener mistrzyń Europy pokazał postęp

Zbigniew Witkowski nie tak dawno temu wraz z kilkoma obecnymi piłkarkami reprezentacji Polski sięgnął po złoto mistrzostw Europy do lat 17. Po latach wrócił pamięcią do finału tamtego turnieju, w którym Biało-Czerwone pokonały... Szwedki. Jak sam stwierdził, Polki są w tej chwili w stanie wygrać z każdym i przede wszystkim ważne jest, by zachowały optymizm i patrzyły na obrane przez siebie cele.